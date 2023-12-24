Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що заяви про те, що зараз немає російських атак на українську енергосистему, не відповідають дійсності. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи атакує вже Росія нашу енергетику

Юсов дав зрозуміти, що цієї зими окупанти вже намагалися атакувати наші енергетичні об'єкти.

Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони (атаки – 24 Канал) були спрямовані,

– пояснив розвідник.

Що відомо про ракетний запас ворога

Юсов також прокоментував повідомлення про збільшення темпів виробництва нових російських ракет. Представник ГУР МО зазначив, що сьогодні ракетні запаси в окупантів менші, ніж минулої зими та на початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас розвідник попередив, що загроза потужних ракетних атак все одно зберігається.

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака – це випробування для нашої ППО,

– сказав Юсов.

Також розвідник зазначив, що Росії ще далеко до виконання своїх планів щодо темпів виробництва ракет через економічні обмеження. За його словами, санкційна політика та загальна деградація країни-агресорки в технічному плані даються в знаки.

У якому стані енергосистема України