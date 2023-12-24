Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що заяви про те, що зараз немає російських атак на українську енергосистему, не відповідають дійсності. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чи атакує вже Росія нашу енергетику
Юсов дав зрозуміти, що цієї зими окупанти вже намагалися атакувати наші енергетичні об'єкти.
Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони (атаки – 24 Канал) були спрямовані,
– пояснив розвідник.
Що відомо про ракетний запас ворога
Юсов також прокоментував повідомлення про збільшення темпів виробництва нових російських ракет. Представник ГУР МО зазначив, що сьогодні ракетні запаси в окупантів менші, ніж минулої зими та на початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас розвідник попередив, що загроза потужних ракетних атак все одно зберігається.
Зараз вони (росіяни – 24 Канал) працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака – це випробування для нашої ППО,
– сказав Юсов.
Також розвідник зазначив, що Росії ще далеко до виконання своїх планів щодо темпів виробництва ракет через економічні обмеження. За його словами, санкційна політика та загальна деградація країни-агресорки в технічному плані даються в знаки.
У якому стані енергосистема України
- Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно заявив, що без російських ракетних ударів чи атак дронами в Україні блекаут у морозну погоду може статися хіба що внаслідок стихійного лиха. Глава Міненерго як приклад навів часткове відключення світла на Одещині, яке було спричинене сніговою негодою.
- Його заступниця Світлана Гринчук не так давно пояснила, що нещодавня ракетна атака з боку Росії не призвела до проблем в енергетичному секторі. Однак окупанти раніше обстрілювали прифронтові ТЕС.
- Нагадаємо, експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський у розмові з 24 Каналом вказав на те, що пошкодження наших енергооб'єктів унаслідок російських атак призвело до дефіциту електроенергії. За його словами, споживачам доведеться економити електроенергію у пікові години.