"Не посещайте АЗС": власти Сумской области обратились к жителям с предупреждением

В последнее время Россия целенаправленно проводит атаки на украинские АЗС, особенно в прифронтовых регионах. На фоне существующей угрозы власти Сумской области обратились к жителям области.

Глава ОВА Олег Григоров сообщил, что появилась новая информация об агрессивных планах россиян.

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Почему сумчанам отказывают в посещении АЗС?

В ближайшее время оккупанты планируют нанести удары по территории автозаправочных станций в Сумской области и в нескольких других областях.

Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости,

– сказали в ОГА.

По словам Григорова, руководство АЗС проинформировано о возможной опасности. "Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности", – добавил он.

Напомним, что в последнее время чуть ли не ежедневно появляются сообщения об очередной вражеской атаке на АЗС в прифронтовых областях. Например, 4 июля произошло попадание беспилотника по одной из автозаправочных станций в Сумах. На месте возник масштабный пожар, пострадали три женщины.

К слову, одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в стране WOG с 1 июля ввела особый режим работы в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и частично Полтавской областях. Согласно новым правилам, АЗК не будут работать в период с 21:00 до 07:00, в ночное время все наружное освещение на АЗК будет выключено, во время воздушной тревоги продажа топлива будет приостановлена.

Почему Россия атакует украинские АЗС?

Россия начала систематическую атаку на автозаправочные станции в различных регионах Украины.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, таким образом Кремль пытается создать дефицит топлива в прифронтовых областях и показать россиянам, что у Украины тоже есть подобные проблемы.

Эксперт пояснил, что это является ответом на успешные удары Украины по российским НПЗ и нефтебазам. Из-за потерь нефтеперерабатывающей отрасли Россия уже столкнулась с нехваткой бензина и даже вынуждена искать поставки топлива за рубежом.