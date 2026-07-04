Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Что Зеленский рассказал об атаках врага в Одесской области?

Президент сообщил, что во время совещания основное внимание уделили противодействию постоянным российским воздушным атакам с применением дронов-камикадзе и ракет, а также готовности украинских сил реагировать на угрозы с моря.

Кроме того, по словам Зеленского, обсуждались развитие дальнобойных ударных возможностей, укрепление систем связи, противоминная защита, а также подготовка и обеспечение военнослужащих морской пехоты.

Глава государства также сообщил об увеличении количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны региона и противодействия вражеским дронам.

Украинские военные продемонстрировали технические ударные возможности ВМС, в частности ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", а также новейшие беспилотники и торпеды.

В ходе совещания определили, что еще необходимо для усиления боевых возможностей ВМС. Спасибо всем, кто работает ради безопасности и силы региона,

– заявил Зеленский.

Когда оккупанты провели атаку на Одесскую область?

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Одесской области. Под вражеской атакой оказалась гражданская инфраструктура региона.

В результате ночного удара по Одесской области возник пожар в складском здании с продовольствием. К сожалению, два человека пострадали, им оказали необходимую помощь. Также были повреждены расположенные рядом складские здания – спасатели быстро потушили пожары.

В ночь на 26 июня враг нанес циничные удары по Одесской области. Под прицелом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

В результате вражеского удара по Измаильскому району Одесской области был поврежден объект энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов. Известно, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.