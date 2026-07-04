Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що Зеленський розповів про атаки ворога по Одещині?

Президент повідомив, що під час наради основну увагу приділили протидії постійним російським повітряним атакам із застосуванням дронів-камікадзе і ракет, а також готовності українських сил реагувати на загрози з моря.

Крім того, за словами Зеленського, було обговорено розвиток далекобійних ударних спроможностей, посилення систем зв'язку, протимінний захист, а також підготовку й забезпечення військовослужбовців морської піхоти.

Глава держави також розповів збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони регіону та протидії ворожим дронам.

Українські військові представили технічні ударні спроможності ВМС, зокрема ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", а також новітні безпілотники й торпеди.

Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС. Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону,

– заявив Зеленський.

Коли окупанти атакували Одещину?

У ніч на суботу, 4 липня, російські війська завдали удару по Одещині. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок нічного удару по Одещині виникла пожежа в складській будівлі з харчами. На жаль, двоє людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. Також було пошкоджено розташовані поруч складські будівлі – рятувальники швидко загасили пожежі.

У ніч на 26 червня ворог завдав цинічних ударів по Одеській області. Під прицілом опинилась енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок ворожого удару по Ізмаїльському району Одещини зазнав пошкоджень об'єкт енергетики. Без світла залишилось декілька населених пунктів. Відомо, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.