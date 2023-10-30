Об этом рассказал Владимир Зеленский во время разговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он также отметил, что уже разрабатываются пути противодействия этим атакам, передает 24 Канал.
Интересно Первые самолеты F-16 будут направлены в тренировочные центры Румынии в следующие две недели.
Зеленский назвал приоритетные цели оккупантов зимой
Глава государства подчеркнул, что украинские власти располагают информацией от нашей разведки относительно того, что Россия готовится делать зимой. В частности, это касается того, что именно они намерены атаковать.
Очень конкретные детали о том, как они хотят атаковать нашу энергосистему,
– сказал президент.
Зеленский сказал, что сейчас украинские власти должны защитить энергообъекты. Это нужно для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь украинцев.
Глава государства также упомянул о встрече советников на саммите Формулы мира на Мальте. Он поблагодарил Рютте и его советника Джеффери ван Левена за присоединение к этой встрече.
Встреча Формулы мира состоялась на Мальте
- Глава Офиса Президента 28 октября рассказал, что на Мальте происходит встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить украинскую Формулу мира. В том числе туда прибыли представители 66 стран.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что саммит посвященный Формуле мира расширяется. В частности, туда привлекают все больше стран Запада и Глобального Юга.
- В конце концов, президент заявил, что есть хорошая новость в итоге встречи на Мальте, встречи советников по Формуле мира. В частности, согласовано совместное заявление сопредседателей саммита, а также подготовка оборонных пакетов для нашего государства.
- Ермак также вскрыл детали совместного заявления Украины и Мальты. В частности, говорится, что Украина продолжает страдать от неспровоцированной вооруженной агрессии России, а также то, что мир должен базироваться на принципах Устава ООН, уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и международному праву.