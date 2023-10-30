Об этом рассказал Владимир Зеленский во время разговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он также отметил, что уже разрабатываются пути противодействия этим атакам, передает 24 Канал.

Интересно Первые самолеты F-16 будут направлены в тренировочные центры Румынии в следующие две недели.

Зеленский назвал приоритетные цели оккупантов зимой

Глава государства подчеркнул, что украинские власти располагают информацией от нашей разведки относительно того, что Россия готовится делать зимой. В частности, это касается того, что именно они намерены атаковать.

Очень конкретные детали о том, как они хотят атаковать нашу энергосистему,

– сказал президент.

Зеленский сказал, что сейчас украинские власти должны защитить энергообъекты. Это нужно для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь украинцев.

Глава государства также упомянул о встрече советников на саммите Формулы мира на Мальте. Он поблагодарил Рютте и его советника Джеффери ван Левена за присоединение к этой встрече.

Встреча Формулы мира состоялась на Мальте