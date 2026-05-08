Об этом мало говорят, – политолог заметил неожиданное последствие атак на Россию

Украина системно бьет по объектам, которые пополняют российскую казну. Но кроме финансово-экономического эффекта, прежде всего атаки на Туапсе проявили интересный момент.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что это создало очень негативный фон, на котором будет проходить парад на Красной площади.

Какой интересный эффект имеют атаки по России?

Олег Саакян заметил, что вместо того, чтобы зажечь в обществе ощущение исключительности, силы и защищенности, парад на 9 мая посеет чувство тревоги и страха, усилит паранойю и отсутствие какого-либо видения будущего режима.

Тем более, что из интересностей, о которых мало говорят, когда Украина бьет по российской нефтяной и топливной инфраструктуре – прежде всего рассчитывает на финансово-экономический эффект от этого,

– подчеркнул Саакян.

Но, заметил он, в случае с Туапсе проявился интересный момент: это начало давать общественно-политический и идеологически-психологический эффект.

По его мнению, последние волны ударов по Туапсе были связаны уже не столько с технологическим процессом, экономическими и технологическими потребностями, сколько именно с идеологическими.

А Путин 2 недели абсолютно не обращал внимания на ситуацию в Туапсе. Более того: когда там все горело, в Кремле даже не признавали существование критической для россиян ситуации.

Кстати, большое нефтяное пятно, которое возникло после ряда ударов по НПЗ в Туапсе, даже угрожало резиденции Путина в Геленджике. В общем этот "дворец Путина" на протяжении последних лет неоднократно оказывался в зоне риска: туда залетали украинские беспилотники, а также там вспыхивали лесные пожары.

Зато, по его словам, россияне начали рассказывать, что это украинцы намеренно прикручивают на дроны пакеты или бочки с мазутом и так доставляют, чтобы дискредитировать Россию. Между тем черные облака, которые нависали над Туапсе, нефтяные дожди и все остальное разлетелось социальными сетями по всей России.

И это создало крайне негативный фон, на котором будет происходить парад в Москве. Потому что, кроме того, что сам парад куцый и урезанный, он еще и происходит на фоне демонстрации тотальной неспособности России защитить собственные территории, собственное население,

– отметил политолог.

И все это показывает россиянам, что их лидер бессилен. В то же время начинается потасовка внутри режима – то есть дворцовый мятеж, которых Россия видела не раз.

Больше об атаках по России: что известно?

8 мая дроны атаковали Грозный. Взрывы слышали в районе, где расположена российская военная база. Также дрон попал вблизи железнодорожного вокзала в центре Грозного, что недалеко от здания управления ФСБ по Чечне.

А на юге России приостанавливали работу сразу 13 аэропортов. Авиационный коллапс вызвал БпЛА, который атаковал центр аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Также Генштаб ВСУ сообщил о поражении важных целей в Свердловской и Брянской областях России. Под удар попали арсенал ГРАУ "Кедровка" и два предприятия по производству взрывчатки и ФАБов.