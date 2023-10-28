Может ли повлиять на атаки "Шахедами" осенняя погода: что говорят в Воздушных силах

Российские военные продолжают атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и дронами-камикадзе. Журналистам стало интересно, повлияет ли осенняя погода на "Шахеды".

Ответил на этот вопрос в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что осенняя погода вряд ли повлияет на "Шахеды".

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На кого может повлиять плохая погода

Деятельность тактической авиации, а также БПЛА, не о "Шахедах" шла речь, а о беспилотниках оперативно-тактического уровня "Орлан", Zala, на них влияют погодные условия. Тактической авиации гораздо хуже работать при плохой погоде. Ну а беспилотники не видят, что происходит там внизу,

– заметил он.

Юрий Игнат обратил внимание, что активность тактической авиации окупантов была "практически нулевой" из-за ухудшения погодных условий. В то же время, на "Шахеды" погода не влияет. А все потому, что эти дроны-камикадзе программируют операторы, после чего они летят по траектории, которую предварительно им задали.

Для "Шахедов" погодные условия не играют особой роли. У них есть своя цель, свой маршрут проложен, они по нему идут, меняют направление движения, как им запрограммировал оператор. Руководствуясь GPS-навигацией, они попадают в эти цели или сбиваются нашими Силами обороны,

– добавил Игнат.

Обратим внимание, что в ночь на 27 октября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Их враг выпустил из района Приморско-Ахтарска. В общей сложности речь шла о 6 "Шахедов". Кроме того, из Воронежской области в направлении Харьковщины оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М".

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО Сил обороны удалось уничтожить 5 "Шахедов". Их сбили в пределах Херсонской и Николаевской областей.

К слову, днем 27 октября Силы обороны Юга уничтожили 3 управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 2 ударные дроны-камикадзе "Ланцет". Управляемые авиационные ракеты сбили в Николаевской области, а беспилотники – в Херсонской области.