Відповів на це питання в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що осіння погода навряд чи матиме вплив на "Шахеди".

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На кого може вплинути погана погода

Діяльність тактичної авіації, а також БпЛА, не про "Шахеди" мовилося, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан", Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати за поганої погоди. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу,

– зауважив він.

Юрій Ігнат звернув увагу, що активність тактичної авіації окупантів була "практично нульовою" через погіршення погодних умов. Водночас на "Шахеди" погода не впливає. А все тому, що ці дрони-камікадзе програмують оператори, після чого вони летять по траєкторії, яку попередньо їм задали.

Для "Шахедів" погодні умови не грають особливої ролі. У них є своя ціль, свій маршрут прокладений, вони по ньому йдуть, змінюють напрямок руху, як їм запрограмував оператор. Керуючись GPS-навігацією, вони потрапляють до тих цілей або збиваються нашими Силами оборони,

– додав Ігнат.

Звернімо увагу, що в ніч на 27 жовтня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Їх ворог випустив з району Приморсько-Ахтарська. Загалом йшлося про 6 "Шахедів". Крім того, з Воронезької області у напрямку Харківщини окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М".

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з ППО Сил оборони вдалося знищити 5 "Шахедів". Їх збили у межах Херсонської і Миколаївської областей.

До слова, вдень 27 жовтня Сили оборони Півдня знищили 3 керовані авіаційні ракети Х-59, а також 2 ударні дрони-камікадзе "Ланцет". Керовані авіаційні ракети збили на Миколаївщині, а безпілотники – на Херсонщині.