Детальніше про успішну роботу наших військових розповіли у Силах оборони України. Дізнайтеся, де захисникам вдалося збити дрони та ракети.

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Збили 5 повітряних цілей

Отже, на Півдні України вдалося знищили 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 2 ударні дрони-камікадзе "Ланцет". Якщо точніше, то:

керовані авіаційні ракети знищили на Миколаївщині;

дрони-камікадзе збили на Херсонщині.

Окупанти атакували Херсонщину ввечері

Близько 18:40 стало відомо, що російські військові атакували Херсонщину. За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, у Херсоні пролунав потужний вибух.

Армія Росії продовжує атакувати Херсон! Наразі під масованим обстрілом, зокрема, центральна частина міста,

– невдовзі додав він.

Мрочко закликав людей перейти до безпечніших місць, бути якомога далі від вікон, а також берегти себе та своїх близьких.

Звернімо увагу, що російські військові також атакували Україну дронами-камікадзе у ніч проти 27 жовтня. Також ворог запускав балістичну ракету.

Що відомо про нічну атаку

Отже, як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 27 жовтня російські військові запустили шість ударних дронів "Шахед" з району Приморсько-Ахтарська. Їх окупанти спрямували у напрямку південних регіонів України.

Крім того, ворог запустив у напрямку Харківщини одну балістичну ракету "Іскандер-М". Нею окупанти били з Воронезької області.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять "Shahed-136/131" у межах Херсонської та Миколаївської областей,

– кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Наголошуємо, що російські військові продовжують тероризувати Україну ракетами, КАБами та дронами-камікадзе. Тож, коли лунає сигнал повітряної тривоги – вирушайте до укриттів. Не покидайте їх доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.