Зенитные дроны могут стать единственным оружием против "Шахедов": однако есть нюансы

Для России "Шахеды" стали основным средством дальнобойных ударов по Украине. Сейчас едва ли не единственным эффективным решением против вражеских беспилотников являются зенитные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Как зенитные дроны могут противодействовать "Шахедам"

Украина способна массово производить зенитные дроны на собственных мощностях из доступных компонентов. Также наши военные уже имеют успешный опыт их применения против вражеских разведывательных БпЛА.

По словам аналитиков, даже если эти беспилотники стоят дороже обычных FPV-дронов, их цена все равно будет значительно ниже стоимости российского "Шахеда".

Основная сложность заключается в необходимости установки более дорогих ночных камер и в том, что эффективность удара в значительной степени зависит от мастерства оператора. Чтобы решить эти проблемы, нужна интеграция систем машинного зрения – то есть визуальных систем самонаведения.

Возможными альтернативами могут быть другие системы, которые позволяют избежать ситуации, когда один оператор управляет одним дроном для поражения одной цели и без права на вторую попытку. А это сразу поднимает вопрос роевого использования и автоматизированного применения для решения проблем с канальностью – возможности одновременного поражения нескольких целей,

– отмечают в Defense Express.

Одним из вариантов является радиокомандная система, когда само зенитное средство должно лететь в определенную точку координат – место встречи с целью. Кроме того, аналитики не исключают использования полуактивных лазеров, акустических головок самонаведения или визуальных систем с камерами для сбивания целей.

Ко всему этому надо решить проблемы временем приведения дрона в боевое состояние, время в воздухе, необходимостью большой скорости и высотности, а также использованием при любых погодных условиях.

Аналитики подчеркивают, что при любом сценарии зенитный дрон будет значительно сложнее и дороже, чем FPV, но в то же время дешевле традиционных зенитных ракет.