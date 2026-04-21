Рост количества точных ударов украинских дронов по стратегическим объектам на территории России все чаще провоцирует волну беспокойства и недовольства среди населения. Кремль демонстрирует свою беспомощность в защите страны.

Об этом в своем отчете пишет Институт изучения войны (ISW).

Что возмущает местное население?

Систематическое уничтожение российских критических объектов украинскими дронами вызвало раскол даже в пропагандистском поле, спровоцировав критику в адрес региональных властей.

В частности, ультранационалистический канал "Царьград" обвинил руководство Краснодарского края в фальсификации отчетов для Москвы и циничном предоставлении приоритета курортному сезону над безопасностью граждан. Как известно, местные власти сосредоточилась на открытии пляжей для туристов и проигнорировала постоянные атаки дронов и разливы нефти в акватории.

Власть не способна защитить население

Большая площадь страны в сочетании с ограниченным количеством ПВО делает невозможным надежную защиту всех критически важных объектов врага. Поэтому губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал самостоятельно усиливать региональную ПВО, признав эффективность украинских атак.

Какие объекты в России недавно поразили Силы обороны Украины?