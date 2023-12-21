Не Староконстантиновым единственным: Игнат рассказал детали об атаках врага

Российские оккупанты по состоянию на декабрь 2023 года продолжают свои террористические атаки. В частности, часто в новостях раздаются упоминания о Староконстантинове в Хмельницкой области.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эфире телемарафона рассказал, что российская авиация летит не так далеко и не так точно, как врагу хотелось бы, информирует 24 Канал. В то же время оккупанты не оставляют попыток нанести удары по украинской инфраструктуре.

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В частности, оккупанты постоянно пытаются атаковать Староконстантинов. По словам Игната, о том, как защитники украинского неба защищали Староконстантинов, можно снять фильм. Спикер Воздушных сил пообещал, что после победы украинцам расскажут героические детали.

Всем известно, что в городе базируется 7 бригада тактической авиации и самолеты. Враг направляет туда много средств. Противник избрал вот это направление. В то же время, не Староконстантиновом единственным. Российские оккупанты атакуют критическую инфраструктуру в разных областях,

– подчеркнул Игнат.

Староконстантинов стал символом уничтожения "Шахедов"

За время полномасштабного вторжения России в Украину Староконстантинов стал настоящим символом уничтожения "Шахедов". Оккупанты регулярно атакуют его дронами-камикадзе. Большинство из них – изначально направлены на город. В то же время, защитники украинского неба эффективно сбивают вражеские дроны.