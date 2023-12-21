Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – в ефірі телемарафону розповів, що російська авіація летить не так далеко і не так точно, як ворогу хотілося б, інформує 24 Канал. Водночас окупанти не полишають спроб завдати ударів по українській інфраструктурі.

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Зокрема, окупанти постійно намагаються атакувати Старокостянтинів. За словами Ігната, про те, як захисники українського неба відбивали Старокостянтинів, можна зняти фільм. Речник Повітряних сил пообіцяв, що після перемоги українцям розкажуть героїчні деталі.

Всі знають, що у місті базується 7 бригада тактичної авіації та літаки. Ворог направляє туди багато засобів. Противник обрав ось цей напрямок. Водночас не Старокостянтиновом єдиним. Російські окупанти атакують критичну інфраструктуру у різних областях,

– наголосив Ігнат.

Старокостянтинів став символом знищення "Шахедів"

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Старокостянтинів став справжнім символом знищення "Шахедів". Окупанти регулярно атакують його дронами-камікадзе. Більшість з них – від початку направлені на місто. Водночас захисники українського неба ефективно збивають ворожі дрони.