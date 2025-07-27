Россия сможет запускать до 2000 БпЛА за ночь: ISW рассказали о неутешительном прогнозе

Россия, вероятно, готовится к более интенсивным атакам по территории Украины. Для этого она активно наращивает производство ракет и ударных дронов.

Россия сможет, по оценке аналитиков, использовать до 2000 БпЛА за ночь до ноября этого года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как Россия готовится к интенсификации атак по Украине?

Аналитики проанализировали последние комбинированные атаки оккупантов на украинские города, в частности массированную атаку в ночь на 26 июля, когда Россия применила одновременно ракеты и беспилотники.

Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года,

– говорится в отчете.

По прогнозам ISW, к ноябрю 2025 года Россия потенциально сможет использовать до 2000 дронов за одну ночь.

В отчете подчеркивается, что рост интенсивности обстрелов актуализирует необходимость поддержки Украины со стороны партнеров, в частности через поставки систем ПВО, таких как американские Patriot, которые могут эффективно перехватывать баллистические ракеты.