Паника среди путинских генералов и удары по Москве: о чем западные СМИ писали на этой неделе

Владимир Путин ощутимо слабеет, как в глазах мирового сообщества, так и в глазах ближайшего окружения и самих россиян. Санкции постепенно затягивают петлю на шее России, а все попытки отомстить украинцам за непокорность обречены на провал.

Последние союзники Кремля открещиваются от России. На Западе видят, как Украина постепенно переходит к мощной военной активности внутри России. Вместо этого США все меньше переживают из-за возможной эскалации и использования россиянами ядерного оружия

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Атаки на объекты в глубине России

Взрывы в глубине России создают для Путина новую проблему, на которую у него нет ответа. С таким заголовком вышла статья в CNN. Утверждение Москвы об атака украинских беспилотников по двум российским авиабазам в очередной раз поднял горячий вопрос об эскалации войны.

Все предположения россиян, что они могут безнаказанно наносить удары стратегическими бомбардировщиками по Украине, находясь в сотнях километров от границы, пошли прахом. При этом, не важно действительно ли это было сделано с помощью украинских беспилотников дальнего действия, или каким-либо другим способом. Очевидно, что военная машина России работает далеко не так, как ее долго рекламировали.



Удар по аэродрому в Курской области России / фото AP

Украина пока не подтвердила, но и не опровергла причастность к этим взрывам, придерживаясь политики официального молчания, касательно атак на российскую территорию или оккупированный Крым. От приближенных к Офису Президента людей раздаются только саркастические сообщения, которые только намекают на возможную причастность Украины к этим взрывам.

Подобное унижение россиян обычно сопровождается опасениями по поводу эскалации в войне. При этом трудно понять, что еще Россия может такого сделать Украине, чего она еще не сделала. Путин сравнивает с землей украинские города, убивает гражданское население и наносит удары по критической инфраструктуре.

В какой-то момент, напряжение в отношении апокалиптических действий Путина начнет постепенно исчезать. Сегодня все еще сохраняется ядерная угроза, но практически все союзники России прямо и косвенно намекают, что это ситуация, которой никак нельзя допустить и постоянно напоминают российскому диктатору, какие ужасные последствия для России и него лично последуют за этим.

В конце концов, все возможности России из мести Украине сводятся к их традиционной жестокости с использованием конвенционного оружия. Однако "фактор страха" в Украине уже давно исчез, а с усилением систем ПВО украинские возможности защищаться постоянно увеличиваются.

Эта откровенная деградация России как государства была дополнена заявлениями украинских официальных лиц о том, что четыре из пяти российских ракет, выпущенных в понедельник, были перехвачены усиленными системами противовоздушной обороны Киева.

Сегодня Запад оказался в тупике, ведь чем лучше защищена Украина и чем успешнее она выступает на поле боя, тем меньше вероятность того, что Киев согласится на какие-то мирные переговоры о которых говорили некоторые западные лидеры. При этом, уменьшать объемы поставок оружия Запад также не может, он ведь столкнется с критикой собственных граждан, которые будут обвинять их в том, что они пытаются оставить украинцев умирать от российских ракет.

О чем свидетельствует динамика войны Россия не может вдруг перевернуть ситуацию, она постепенно только слабеет. Открытым остается вопрос, удастся ли дожать Путина покинуть все оккупированные территории до 2014 года. И ключевой ответ на этот вопрос заложен в поддержке со стороны Запада.



Украина остается в холоде зимой, но побеждает и постепенно наращивает потенциал вооружений. Россия в проигрышной ситуации и только ломается в военном плане.

США согласились с необходимостью ударов в глубине России

Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по России, пишет издание The Times. Молчаливое согласие минобороны США стало прямым ответом на бесконечные атаки Путина против критической инфраструктуры Украины. Издание предполагает, что это может стать одним из переломных моментов в войне, за которым последует поставка дальнобойного оружия для Украины.

Мы все еще используем те же эскалационные расчеты, но страх перед эскалацией изменился. Теперь он другой. Это потому, что расписание войны изменилось в результате страданий и жестокости, которые испытывают украинцы со стороны россиян,

– заявил источник The Times в Минобороны США.

Сегодня Вашингтон менее озабочен тем, что новые дальние удары вглубь России могут привести к резкой эскалации. Весь ответ россиян связан с ударами конвенционного оружия по гражданским целям. Ранее Пентагон был обеспокоен, что атаки Украины против России повлекут за собой ответ в виде ударов тактическим ядерным оружием по Украине или же по союзникам НАТО.



Повреждённый Ту-95 на аэродроме в Энгельсе

Публично США продолжают декларировать, что, но в Минобороны США говорят, что они никоим образом не влияют на то, как Украина будет использовать собственное оружие.Единственное на чем настаивают Штаты, чтобы, когда используют вооружения поставленные США.

Сейчас, как пишет издание, Украина наносит удары по территории России собственным оружием, но Киев направляет прямые запросы на американское оружие большой дальности, включая ракеты, БПЛА и истребители-бомбардировщики. Это могло бы вызвать резкую эскалацию, однако источники в Пентагони заявляют: "ничто не снимается с повестки дня". Таким образом, возможность таких поставок вполне реальна.



Американский тактический БПЛА MQ-1C Grey Eagle / Фото General Atomics

На этом настаивают и многие военные эксперты в США. Они прямо заявляют, что "для всех сторон было бы лучше, если бы Украина победила как можно скорее", поэтому сдерживать поставки оружия контрпродуктивно.

Администрация чрезмерно сдерживается перспективой предполагаемой эскалации, которая в значительной степени иллюзорна,

– считает Эрик Эдельман, бывший ведущий специалист по политике в Пентагоне.

, удары по отдаленным военным объектам также повлекли панику среди российских военных. Они считают, что России нечем защититься от украинских беспилотников, так что такие атаки в ближайшем будущем могут резко увеличиться, а потенциально удары Украины могут достичь даже Москвы.

Атаки по военным объектам России вместе с провалами на поле боя уже сегодня влияют и на общественную поддержку российского вторжения в Украину. Только каждый четвертый россиянин хочет, чтобы их армия продолжала воевать в Украине, согласно источникам опросов. Публично у Путина и его окружения "спецоперация идет по плану", но появилась информация, что кулуарно они уже начали разрабатывать планы побега.

Темная сторона нефтяного эмбарго против России

Рынок нефти спокойно воспринимает санкции против России, пишут в The Wall Street Journal. Потолок цены и нефтяное эмбарго не повлекли за собой резкого роста цены на нефть. Отсутствие такого скачка стало первой победой для официальных лиц США, ведь они беспокоились, что санкции со стороны ЕС подорвут мировую торговлю нефтью.

В свою очередь, цены на главные сорта нефти наоборот показали снижение. Эксперты говорят, что инвесторы делали ставки на то, что Россия немедленно отреагирует на санкции, ограничив поставки нефти. Когда этого не произошло, они отвергли эти опасения, что привело к падению цен.



Динамика цен на сырую нефть / график The Wall Street Journal

Европейский Союз запретил морской импорт российской нефти, что является частью усилий по уменьшению зависимости экономики ЕС от ископаемых видов топлива, поставляемых Москвой. В тандеме страны "Большой семерки" и Австралия запретили страховать, финансировать или отправлять российскую нефть в любую точку мира, если цена на нее превышает 60 долларов за баррель.

Потолок цены был введен как предохранитель. Полный запрет на страхование или транспортировку российской нефти мог бы заблокировать значительную ее часть, что привело бы к росту цен. Введя ограничения, США хотели предотвратить всплеск на мировом энергетическом рынке, в то же время ограничив Москву в получении сверхдоходов от продажи нефти.

Впрочем, трейдеры и официальные лица говорят, что пока рано объявлять победу, но первое испытание санкции уже прошло. Следующее большое испытание для санкций может произойти, когда Россия объявит ответ. Официальные лица Кремля заявили, что Москва не позволит компаниям соблюдать ограничения, но они также и не заявили, что ответ России будет состоять в сокращении производства.

Эксперты говорят, что санкции неизбежно повлекут за собой препятствия на физическом рынке нефти, поскольку они связаны с переформатированием мировой торговли. Трейдеров сегодня беспокоит то, насколько большими окажутся эти препятствия.

Сегодня очень многое зависит от Китая – если Пекин ослабит ограничения, связанные с Covid-19, это повысит спрос на нефть, и российский сорт Urals подскочит к предельной цене в 60 долларов. Из-за ожиданий санкций цена упала на 40%, до 41,5 доллара за баррель. Но увеличение спроса со стороны Китая может поднять его цену.

Полный объем такого санкционного удара по России можно будет оценить в полной мере только через несколько недель. Крупные западные компании, скорее всего, ограничатся в использовании российской нефти, даже с ценовым потолком. Дело в том, что это требует прямого сотрудничества с компанией "Роснефть", с которой большинство западных потребителей уже разорвали контракты.

Wall Street Journal переживает, что мощное усиление получит теневая торговля нефтью, которую ранее уже использовали подсанкционные страны, такие как Иран и Венесуэла. Теневой флот танкеров с нефтью может усилиться Россией, но способен ли такой тип торговли покрыть все убытки – остается под вопросом.

Путин теряет легитимность на фоне провалов в войне

Ослабленный Путин не нужен России, считает издание Bloomberg. Украинские войска прощупывают российскую оборону по всему фронту и только наемники ЧВК "Вагнер" продолжают небольшую наступательную операцию в Донецкой области. Очевидно, что инициатива сейчас будет находиться в руках Украины.

И хотя ситуация еще может несколько раз измениться, все чаще всплывает мнение, а сохраняет ли человек, который вовлек Россию в это, хотя бы какую-то легитимность – как внутри страны, так и на международной арене. Нужен ли хоть кому-нибудь слабый Владимир Путин?

Путин пришел к власти на замену Борису Ельцину и руководил Россией почти 22 года, с небольшим перерывом на президентство Дмитрия Медведева, которое скорее было техническим. До конца первых восьми лет он компенсировал увеличение коррупции и узурпирование власти определенным экономическим ростом, поэтому россияне не слишком беспокоились об эрозии демократии в собственном государстве.

В то же время на популярность Путина очень сильно повлияла аннексия Крыма. Российский народ в большинстве своем был доволен этим, что дало диктатору возможность продвигать любые решения без существенного вреда для собственной популярности.

Одним из переломных моментов в правлении Путина стала пандемия Covid-19. Концентрация диктатора на самоизоляции сократила круг его вверенного окружения до нескольких послушных подхалимов. Ковид-политика Кремля также нанесла мощный удар по России, но миф о непобедимой армии, подкрепленный определенным военным успехом в Сирии, еще некоторое время сохранял россиян от осознания реальной ситуации в стране.

Такой образ Владимира Путина нуждался в постоянном подкреплении этой легенды определенными военными успехами. Для своей очередной авантюры Путин снова выбрал Украину и надеялся на блицкриг, по аналогии с тем, как быстро он провел операцию по оккупации Крыма. Однако на этот раз он испытал мощный провал, а военная сила России впервые показала свою реальную способность.

Такое серьезное ослабление России невозможно скрывать от лидеров других государств, даже тех, которые раньше были достаточно близки России. Азербайджан сразу пошел реализовывать собственные интересы в Нагорном Карабахе, а ставка Кремля на поддержку Китая полностью провалилась.

Похоже, что россияне также избавились от иллюзий о величии России, несмотря на мощную пропаганду. Даже на государственном телевидении, не говоря уже о националистических телеграм-каналах с сотнями тысяч читателей, поражения России вызывают много истерии. Пропагандисты выглядят растерянными и не понимают, как показать приемлемую картинку.

Постоянные провалы вносят раздор и в силовые ведомства, которые уже начинают постепенно грызть друг друга, а тот же Кадыров начинает сомневаться, если не в целесообразности военной кампании против Украины, то в правильности поставленных Путиным задач.

Bloomberg отмечает, что вся власть Путина до этого держалась на силе и страхе, но что может предложить россиянам слабый Путин? Российский народ никогда не любил слабых лидеров. Покойный Михаил Горбачев тому наглядный пример, как и ряд слабых царей времен Российской империи. При этом революции в России не стоит ожидать, ведь зачищенное оппозиционное поле и отсутствие реального гражданского общества не позволит людям объединиться ради смены власти.

Россияне, скорее всего, ответят Путину полным безразличием к любым политическим изменениям. То есть они не готовы идти против, но и становиться горой за надоевшего диктатора тоже не будут. Какого-либо реального пропутинского большинства в России не существует, о чем свидетельствует ряд международных оценок, а с очередными поражениями популярность Путина будет только падать.

На международном уровне все еще сохраняются опасения, что на замену Путину могут прийти еще более кровожадные имперцы, которые будут еще безжалостнее в выборе средств для достижения своих экспансивных целей. Однако, как только страх исчезнет внутри страны, все от полицейских и военных до олигархов и чиновников попытаются выдвинуть своих ставленников на пост президента России.

Таким образом, они могут попытаться удовлетворить Запад и Украину и сохранить свое положение в России. Сокращение ближайшего окружения Путина лишь открывает больше возможностей для разного рода заговоров и мятежей.

Вряд ли Путина удастся сбросить уже в ближайшее время, но последующие военные поражения русской армии будут только загонять диктатора в тупик. Это все еще может повлечь за собой непредсказуемые действия с его стороны, что следует помнить Западу, но нужно также прекратить этого бояться. Все диктатуры когда-то заканчиваются, и только единицы уходят из жизни в лучах славы.