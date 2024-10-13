Удары ВСУ по складам оккупантов углубят нехватку российских боеприпасов, –разведка Эстонии

Вооруженные Силы Украины не прекращают удары по российским складам с артиллерийскими боеприпасами. Такие атаки еще больше обострят нехватку боеприпасов в России.

Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Украина продолжает атаки ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами.

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У оккупантов фиксируют острый дефицит боеприпасов

ВСУ нанесли удар по центральному складу ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Карачев, что в Брянской области. По данным из открытых источников, там хранились боеприпасы, полученные из Северной Кореи. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, уничтоженный во время атак беспилотников.

Кивисельг отметил, что атаки на военные склады россиян, вероятно, будут продолжаться, что еще больше углубит дефицит российских боеприпасов

Он также сообщил, что в результате высокоточных ударов ВСУ 3 октября погибло шесть северокорейских офицеров, которые находились на российских позициях в зоне боевых действий

В связи с этим в российских соцсетях вспыхнули слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину. В то же время украинские чиновники прокомментировали, что северокорейские военнослужащие сопровождают поставки боеприпасов. Их цель заключается в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов,

– отметил полковник.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии добавил, что судьба России зависит от помощи Северной Кореи для продолжения боевых действий.

Напомним, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят обучение в России и могут быть отправлены на линию фронта в Украине до конца этого года.