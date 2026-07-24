Войну должны ощущать в больших городах: генерал-лейтенант охарактеризовал удары по Wildberries

Украинские дроны атаковали еще несколько складов Wildberries, в частности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Россияне жалуются, что несут огромные убытки, а пропагандисты на якобы нарушении международных экономических прав, но эти логистические центры поставляли российской армии запчасти для БпЛА, навигационное оборудование, снаряжение.

Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что там хранилось немалое количество всего того, что способствовало и обеспечивало деятельность и подготовку к боевым действиям российских войск. Поэтому эти объекты носят военно-экономический характер и могут подвергаться ударам.

Удары по Wildberries заставили мегаполисы ощутить войну

Атаки на склады Wildberries, как подчеркнул военный эксперт, оказывают заметное информационное воздействие на представителей российского народа. По его словам, когда россияне видят широкомасштабную войну не только по телевидению и в соцсетях, но и ощущают ее теперь на себе, наблюдают собственными глазами, то это уже совсем другая ситуация.

Даже искаженная в России социология показывает, что в целом по стране становится больше граждан, выступающих за прекращение так называемой "специальной военной операции". А в последнее время они уже стали называть ее тем, чем она является на самом деле – войной. Это нужно принимать во внимание, это важно,

– подчеркнул Романенко.

Сегодня, как отметил генерал-лейтенант, изменения происходят не где-то в глубинке, а уже в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где граждане в большинстве своем выступали за продолжение войны, поскольку меньше других ее ощущали. Сейчас ситуация меняется.

Действуют объективные законы подготовки и ведения войны. Под влиянием таких действий и информации об этом меняется общая картина. Это уже военно-информационная составляющая, которая принципиально важна для того, чтобы перевести страну-агрессора в состояние проведения реальных переговоров о прекращении боевых действий,

– пояснил Романенко.

Полное интервью с Игорем Романенко: смотрите в видео