На этот раз под ударом дронов оказались объекты в Твери и Симферополе. Об этом сообщают телеграм-каналы"Крымский ветер" и Supernova+.

Атаки на Wildberries не утихают

Взрывы прогремели ночью на фоне атак беспилотников в Симферополе, Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного полуострова. Около 01:40 пресс-служба Wildberries сообщила, что эвакуировала сортировочный центр в Симферополе в соответствии с требованиями безопасности.

Момент попадания по складу компании в Крыму: смотрите видео