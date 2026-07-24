Цього разу під ударом дронів були об'єкти у Твері та Сімферополі. Про це пишуть телеграм-канали "Кримський вітер" та Supernova+.

Атаки на Wildberries не вщухають

Вибухи вночі прогриміли на тлі атак безпілотників в Сімферополі, Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших містах окупованого півострова. Близько 01:40 пресслужба Wildberries повідомила, що евакуювала сортувальний центр у Сімферополі відповідно до вимог безпеки.

Момент влучання по складу компанії у Криму: дивіться відео

Також низка вибухів після першої години ночі пролунала у Твері. OSINT-пабліки припускають, що під ударом був місцевий склад Wildberries.

Прильоти дронів по Твері: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика у відео, 18+)

Після атаки над об'єктом здійнявся стовп диму.

Ще один приліт по сортувальному центру компанії знову стався у Санкт-Петербурзі. Через деякий час після атаки на території об'єкта розгорілась сильна пожежа, а густий дим видно з різних точок міста.

Момент влучання дрона по Wildberries: дивіться відео

У Санкт-Петербурзі знову горить склад: дивіться відео

Водночас у компанії додали, що складський комплекс Котовську вже відновив роботу. Мовляв, там знову запущено сортування та відправлення товарів.