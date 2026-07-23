Цілком імовірно, що під удар міг потрапити логістичний хаб Wildberries. Про це повідомляє Exilenova+ та російські пропагандистські та моніторингові ресурси.

Які деталі удару по Воронежу?

Приблизно о 1:17 у Воронежі пролунала повітряна тривога. Про дрони, що рухалися у бік міста також повідомляли російські моніторингові ресурси.

Згодом українські OSINT-канали Supernova+ і Exilenova+ почали публікувати відео з Воронежа. На кадрах чути гучні вибухи та видно заграву.

Заграва після вибуху у Воронежі: дивіться відео

Що саме атакували дрони?

За даними ворожих ЗМІ, ціллю удару могли стати склади Wildberries. Жителі Воронежа, зі свого боку, також кажуть, що прилетіло у WB, тобто у Wildberries.

"Це WB було": дивіться відео гучного вибуху у Воронежі (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

За інформацією з відкритих джерел, розташовані ці склади за 10 кілометрів від Воронежа, а саме у селі Олександрівка, що у Новоусманькому районі.

Логістичний комплекс Wildberries під Воронежем було відкрито у листопаді 2025 року. Сьогодні його загальна площа становить 156 тисяч квадратних метрів. Росіяни вклали у нього 11 мільярдів рублів (приблизно 6 мільярдів гривень).



Логістичний комплекс Wildberries під Воронежем / Фото ресурсу "Інвестуй у Воронеж"

Додамо, що за останні дні Україна завдала ударів по 4 великих складах Wildberries – у Краснодарі, Невинномиську, Елекстросталі під Москвою, Армавірі Краснодарського краю та у під Тамбовом.

У результати логістичні центри припинили роботу, а сам маркетплейс зазнав мільярдних збитків.

Додамо, що Wildberries займається не лише доставкою, а й зберігає великі обсяги товарів на складах, які можуть мати і військове призначення.