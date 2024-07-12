Путин подставил Орбана и Моди

Своей атакой по "Охматдету" Путин подставил премьер-министров Венгрии и Индии. После этой атаки говорить, что Путин желает каких-то мирных переговоров и подчеркивать необходимость дальнейших миротворческих усилий становится довольно сложно.

Объятия с военным преступником

Сам Орбан пытается выйти из этой ситуации, говоря, что его усилия нужны как раз потому, что он предрекал, что в следующие месяцы война между Украиной и Россией станет гораздо более жестокой. Мол, нужно прекратить огонь и помочь Киеву и Москве сесть за стол переговоров.

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Однако на фоне этой человеконенавистнической атаки все слова Орбана выглядят неубедительно. Сам факт того, что политик возглавляет правительство страны, которая председательствует в Евросоюзе, посетил Москву и пожал руку военному преступнику Владимиру Путину, вряд ли усиливает престиж Венгрии в ЕС.

Путин не ограничился тем, что подставил только Орбана. Премьер-министру Индии Нарендру Моди пришлось встречаться с Путиным в тот же день, когда Москва атаковала Киев и другие украинские города. На фоне этого объятия между Моди и Путиным выглядят сомнительно.

Моди это также понимал и выходил из ситуации иначе, чем Орбан. Разговаривая с индийскими журналистами, политик подчеркнул, что он выступает против войн, в которых гибнут невинные дети. Моди не сказал прямо, о какой войне он говорит, но все прекрасно все поняли.

Отношение Путина к внешнему миру

Тем более, что Моди был первым политиком, который во время саммита ШОС сказал Путину, что 21 век – не время для войн, а сложные проблемы надо решать за столом переговоров. То же самое индийский премьер повторил и во время своего пребывания в российской столице. Моди прекрасно понимает, какой удар по его имиджу нанесли действия Путина.

В этой ситуации стоит посмотреть и на самого Путина. С одной стороны он возглавляет страну, которая находится в настоящей международной изоляции. Чтобы не рассказывал Путин о том, что ему удается преодолеть эту изоляцию, приезды иностранных политиков в Россию являются эпизодическими событиями со времени полномасштабной войны.

Речь идет не только о западных политиках. Политики из стран Глобального Юга, несмотря на то, что их страны продолжают поддерживать выгодные экономические отношения с Россией, стараются не так часто посещать Россию. Они вынуждены балансировать между цивилизованным миром и Кремлем. Они не хотят, чтобы приезды в Москву как-то сказывались на тех взаимоотношениях, которые у них есть с США и ЕС.

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Без проблем в Россию приезжают только политики тех стран, которые не имеют серьезных взаимоотношений со странами цивилизованного мира. Это страны, которые и сами находятся под санкциями ЕС или США. Также приезжают лидеры бывших советских республик. Но если сравнить, как они посещали Москву раньше и как сейчас, то можно сказать, что и у них нет большого желания встречаться с Путиным.

И вот есть люди, которые из собственных политических соображений готовы ехать сейчас в Москву – Виктор Орбан и Нарендра Моди. Орбан хочет продемонстрировать собственный политический вес, прежде всего не Путину, а китайскому президенту Си Цзиньпину. Хочет показать, что он неутомимо работает над тем, чтобы доносить до мира подробности китайского "мирного плана". Орбан готов ехать в Киев, Москву или Пекин, чтобы показать свою важность как политика.

А что делает Путин? На следующий день после пребывания Орбана в России ракетами бьет по киевской детской больнице. Так он ставит под сомнение все миротворческие усилия венгерского премьера и сам китайский "мирный план" также.

Приезжает Моди, который обеспокоен китайско-российским стратегическим партнерством, ведь Китай является важным геополитическим конкурентом Индии. Премьеру надо, чтобы Путин продолжал хорошие отношения с Индией.

Его визит мог бы быть таким, где Путин с точки зрения гостеприимства, конкурировал бы с Джо Байденом, который недавно принимал Моди в США. Но глава Кремля сопроводил торжественный прием в честь Моди убийством украинцев.

Вот вам и вся сущность отношения Путина к внешнему миру. Его не очень беспокоит изоляция. Его волнует исключительно демонстрация своей власти и жестокости.