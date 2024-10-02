Атаковали ли россияне Волчанск авиабомбами ОДАБ-9000: в ОТГ "Харьков" дали четкий ответ

В сети появилась информация, что российские войска ударили по Волчанску Харьковской области сверхмощным боеприпасом ОДАБ-9000. Это очередная ложь врага.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

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"Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности", – отметили в ОТГ "Харьков".

Почему враг не мог применить ОДАБ-9000

Украинские военные объяснили, что для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано.

Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки",

– отметил Саранцев.

Очередная ИПСО врага

Также спикер добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, запугивание местного населения и дестабилизацию региона.

Что этому предшествовало

В сети распространили видео, на котором по разрушенному городу прилетает объект, после чего происходит огромный взрыв. Сразу же россияне заявили, что они применили термобарический боеприпас ОДАБ-9000.

Это самый мощный неядерный боеприпас в мире.

В то же время Defense Express сразу писал, что использование именно ОДАБ-9000 выглядит сомнительным, ведь речь идет об экспериментальном боеприпасе, который испытали на полигоне только один раз в 2007 году.

Тоже отмечали, что в своей конструкции ОДАБ-9000 сбрасывается непосредственно над целью, а его носителем являются стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95, Ту-22М3.

Также там обратили внимание, что на видео можно увидеть планирующий боеприпас, вероятно, УМПК. В России изготавливают эти комплекты для авиационных бомб в калибре 1500 и 3000 килограммов.

Также на вооружении России есть ОДАБ-1500, которые они уже неоднократно использовали для ударов.