Атаку на Кремль россияне будут показывать как "победу", – Буданов

Кирилл Буданов сказал, что Россия умеет действовать в информационном пространстве. Поэтому даже воображаемую ракетную атаку на Кремль россияне будут показывать как "победу",

Глава Кирилл Буданов признал, что россияне действительно хорошо работают в информационном пространстве. В частности, внутри страны-агрессора.

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Россияне будут показывать как победу даже ракетную атаку

Журналисты провели интервью с Будановым в течение суток после инцидента с беспилотниками в Кремле. Тогда Буданов заметил, что россияне будут демонстрировать даже ракетную атаку по Кремлю как "победу".

К сожалению, Россия умеет работать с информационным пространством. Поэтому любое событие – представьте себе упавшую на Кремль ракету – они покажут как победу России. Они будут утверждать, что предотвратили наибольшую катастрофу для человечества,

– сказал Буданов.

Он заметил, что это звучит как шутка, но россияне мирятся с такой ерундой. И ему обидно это признавать, но оккупанты прекрасно умеют извращать информацию.

Россия все еще способна проводить серьезные оборонные операции

По словам Буданова, сейчас у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для того, чтобы пойти в масштабное наступление где угодно в Украине. В то же время он подчеркнул, что страна-агрессор до сих пор способна проводить серьезные оборонные операции, и это действительно проблема. Россия пытается накопить определенный запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Однако правда состоит в том, что россияне свели свои ракетные запасы почти к нулю,

– сказал глава ГУР.

Заметим, что сейчас россиян больше всего пугает будущее контрнаступление ВСУ. Накануне Кирилл Буданов пообещал, что вскоре все украинцы увидят ожидаемые результаты.

Между тем, в российской столице на улицах появляются фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, которые передают "привет" оккупантам. На одних листовках фото главного украинского разведчика с подписью "Наш президент", а на другом фото Буданова и Малька с подписью "Как дела?".

Как раз накануне Буданов заявил, что все российские военные преступники будут наказаны – их найдут в любой точке мира и уничтожат. Он также подтвердил это в последнем интервью. Отвечая на вопрос журналиста о якобы причастности ГУР к ликвидации ряда российских публичных апологетов войны против Украины, Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать эту информацию:

Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины,

– подчеркнул он.