Атакуя Украину, Россия уничтожит все, чего достигла за прошедшие 25 лет, – Зеленский

Россия заплатит высокую цену за войну, которую развязала против Украины. Атакуя нас, враг уничтожит все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет.

Об этом заявил Владимир Зеленский 18 марта. Он подчеркнул, что оккупанты не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины, пишет 24 канал.

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Цена за войну против Украины будет высокой

Зеленский убежден, что россияне вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься – в "лихие 90-е". Только уже без свободы и креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. "Такой будет для России цена войны против Украины", – подчеркнул политик.

Это для них будет падением, мучительным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов,

– отметил президент.

Он добавил, что несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы ни случилось с русскими, это не может нас утешить. Ведь не воскресит наших погибших, не восстановит наши города и не залечит душевную рану.

Что говорил Зеленский 18 марта: смотрите видео