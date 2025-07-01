Задержали поставки техники: агенты "Атеш" ударили по логистике оккупантов в тылу
- Партизаны уничтожили релейный шкаф вблизи Дебальцево, что задержало поставки российской армии в Донецкой области.
- Диверсия повлияла на снижение боеспособности оккупационной армии, нарушив движение поставок по железной дороге для российских подразделений.
Партизаны ударили по логистике российских войск во временно оккупированной части Донецкой области. Они уничтожили релейный шкаф вблизи города Дебальцево.
Успешная диверсия задерживает обеспечение армии России в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".
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Удар по логистике врага
Движение сопротивления "Атеш" провело успешную диверсию в тылу врага. Именно через этот участок, по словам агентов, регулярно проходят поезда. Там россияне перевозят боеприпасы, топливо и технику.
Задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии,
– говорится в сообщении.
Все поставки, которые происходили по железной дороге, предназначены для российских подразделений, воюющих на приоритетном для агрессора направлении. В результате диверсии было нарушено движение и задержаны поставки.
Уничтожение релейного шкафа партизанами: смотрите видео
В движении также пообещали продолжить системные удары по тылу врага, чтобы приблизить конец кровавому режиму диктатора Путина.
Ранее сообщалось, что агент этого же движения проник на завод "Тайфун" в Калуге и собрал закрытую информацию о ряде комплексов. Данные были переданы подразделениям Сил обороны Украины.