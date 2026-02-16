Сотни единиц техники и ПВО: "Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов под Джанкоем
- Партизанское движение "Атеш" обнаружило ремонтную базу российских оккупантов под Джанкоем с большим количеством военной техники.
- Оккупанты усиливают защиту базы дополнительными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, информацию передано Силам обороны Украины.
Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили ремонтную базу российских оккупантов под Джанкоем, что в аннексированном Крыму. Там зафиксировали активность захватчиков и стягивание техники.
Об этом сообщил "Атеш" в своем телеграм-канале.
Что обнаружил "Атеш" на ремонтной базе россиян под Джанкоем?
В "Атеш" отметили, что агенты движения продолжают мониторинг военных объектов в Крыму. Так, во время наблюдения за ремонтной площадкой вооруженных сил России к северу от Новостепного установлены текущие показатели сил противника.
На данный момент на объекте оккупантов находятся несколько сотен единиц военной техники.
Лагерь активно функционирует как логистический и ремонтный хаб. Количество техники колеблется, но остается стабильно высоким,
– отметили партизаны.
Для защиты от ударов с воздуха, по данным "Атеш", оккупанты стянули в лагерь дополнительные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.
Что происходит на ремонтной базе россиян под Джанкоем / Фото из телеграм-канала "Атеш"
"Враг понимает, что этот объект является приоритетной целью. Вся информация о размещении средств защиты и накопления техники оперативно передана Силам обороны Украины", – отметили в движении сопротивления.
Что еще обнаруживал "Атеш" из объектов оккупантов?
"Атеш" 12 февраля рассказал, что оккупанты в Мелитопольском районе Запорожской области строят новую базу. Вероятно, там будут обучать операторов дронов.
Партизаны писали, что российские войска используют безэкипажные катера "Сириус-82" для дистанционного минирования речных путей в дельте Днепра. Но "Атеш" зафиксировал несколько случаев самоподрывов оккупантов из-за хаотичного минирования без надлежащей координации.
Агенты движения "Атэш" также успешно провели диверсионную операцию в Ижевске, что в Удмуртии в России, обесточив трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ". Этот завод поставляет материалы для изготовления вооружения и тяжелой техники.