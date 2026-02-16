Сотни единиц техники и ПВО: "Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов под Джанкоем

Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили ремонтную базу российских оккупантов под Джанкоем, что в аннексированном Крыму. Там зафиксировали активность захватчиков и стягивание техники.

Об этом сообщил "Атеш" в своем телеграм-канале.

Что обнаружил "Атеш" на ремонтной базе россиян под Джанкоем?

В "Атеш" отметили, что агенты движения продолжают мониторинг военных объектов в Крыму. Так, во время наблюдения за ремонтной площадкой вооруженных сил России к северу от Новостепного установлены текущие показатели сил противника.

На данный момент на объекте оккупантов находятся несколько сотен единиц военной техники.

Лагерь активно функционирует как логистический и ремонтный хаб. Количество техники колеблется, но остается стабильно высоким,

– отметили партизаны.

Для защиты от ударов с воздуха, по данным "Атеш", оккупанты стянули в лагерь дополнительные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Что происходит на ремонтной базе россиян под Джанкоем / Фото из телеграм-канала "Атеш"

"Враг понимает, что этот объект является приоритетной целью. Вся информация о размещении средств защиты и накопления техники оперативно передана Силам обороны Украины", – отметили в движении сопротивления.

