Нашли технику и полевой склад: "Атеш" раскрыл позиции оккупантов на Запорожском направлении

Партизаны продолжают активно работать на временно оккупированных территориях. На этот раз движению сопротивления удалось раскрыть позиции россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал партизанского движения "Атеш".

К теме Россияне в Донецкой области массово перевозят оружие и боеприпасы гражданскими фурами, – "Атеш"

Что удалось обнаружить партизанам у оккупантов в Запорожье

В "Атеше" рассказали, что их агенты из числа военнослужащих России передали информацию о тыловой позиции подразделения "БАРС" оккупационных войск в Донецкой области. Также зафиксировано прибытие командования на позиции, что свидетельствует о ее важности для россиян.

На позиции обнаружено замаскированную бронетехнику в лесопосадке, а также полевой склад,

– отметили партизаны.

Техника и полевой склад россиян на оккупированном Запорожье / Фото "Атеша"

В движении сопротивления напомнили, что "БАРС" – это подразделения добровольцев из российских регионов, приравнены к мобилизованным. Партизаны подчеркнули, что собранные данные разведки позволят глубже понять расстановку сил и подготовить дальнейшие действия.

Как выглядят позиции захватчиков на Запорожье / Видео "Атеша"

"Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией и оперативно передаем информацию Силам обороны Украины", – резюмировали в "Атеше".