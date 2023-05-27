"Атеш" проникли в полицию Москвы: партизаны показали важные документы

Агенты партизанского движения "Атеш", действующего на оккупированных территориях Украины и в России, смогли попасть в полицейский участок Измайловского района Москвы.

Партизаны утверждают, что их агенты уже смогли "устроиться" в большинство силовых структур России. Сегодня, 27 мая, они обнародовали документы московской полиции, предназначенные для внутреннего пользования.

К теме Кость в горле Кремля: что известно о движении "Атеш" и операциях партизан

В документах указаны личные данные стражей порядка столицы России, которые ответственны за охрану определенных стратегически важных объектов и районов Москвы.

Как вы уже наверняка догадались, наши агенты патрулируют Москву. А также доступ к служебной информации. Мы уже есть в большинстве силовых структур России и сможем добраться до новых целей! Это только вопрос времени,

– говорится в сообщении.

Агенты "Атеш" опубликовали документы из московского отделения полиции / Фото из телеграмм-страницы движения

Обратите внимание "Атеш" – это даже не 50% от всех действующих в Крыму партизан – военный ВСУ

Справка. Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года, почти с начала полномасштабного вторжения. Члены "Атеша" работают на оккупированных территориях Украины и в российских городах.

Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий в России – в том числе и за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области.