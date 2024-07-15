"Атэш" разведал стратегически важный завод оккупантов в Тюмени: что даст вывод его из строя

В Тюмени партизаны разведали стратегически важный завод россиян и выяснили его слабые места. "СИБМАШ" обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем агрессора.

Полный вывод из строя вражеского завода может сократить обслуживание и производство компонентов для 1000 единиц военной техники оккупантов ежемесячно.

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"Атэш" разведал завод "СИБМАШ" в Тюмени

Агент исследовал стратегически важный завод и его слабые места. Это российское предприятие обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем.

Также завод занимается обновлением систем управления и навигации. Кстати, из-за санкций, приведших к проблемам импорта высокотехнологичных процессоров, возникли огромные проблемы с развитием инерционных навигационных систем.

Полный вывод завода из строя может сократить обслуживание и производство компонентов для 1000 единиц военной техники России ежемесячно, чего мы и хотим,

– отметили в "Атеш".

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Партизаны разведали вражеский завод в Тюмени / Фото "Атеш"