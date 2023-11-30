Хорошо защищен: "Атеш" показал штаб 810 бригады морской пехоты в Севастополе

Россияне продолжают использовать Крым в качестве военного хаба. В то же время для захватчиков временно оккупированный полуостров не является безопасным местом. Там продолжает действовать партизанское движение.

Партизаны "Атеш" показали фотографии воинской части 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе, сообщает 24 Канал. Собранную информацию уже передали СБУ.

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Агент партизанского движения "Атеш" провел разведку штаба и самой воинской части 13 140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе. В частности, удалось выяснить, что активность личного состава высока как на территории воинской части, так и возле нее.

В "Атеше" сообщили, что большое количество военной техники – как автомобильной, так и бронетехники – принадлежит оккупантам. Этот объект хорошо охраняют: двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру.

Данные о потерях морской пехоты

Известно, что именно подразделения 810-й бригады войск России понесли значительные потери во время войны против Украины.

Наши источники в бригаде сообщают, что после начала наступления ВСУ на левом берегу Херсонской области у бригады большое количество 200-х и 300-х. Командование бригады не справляется с доукомплектацией подразделения и не может произвести запланированную ротацию. Это приводит к недовольству среди рядового состава и отказу вести боевые действия,

– сообщили в "Атеше".

В партизанском движении предупредили оккупантов, что они проводят разведку всех военных объектов оккупационных войск. Всю собранную информацию передают СБУ.

Штаб 810-й бригады войск России: Фото с телеграм-канала "Атеш"

Флот России в Севастополе

На днях партизаны движения "Атеш" обнародовали фото российского флота в Севастополе. Вражеские корабли разместили в Карантинной бухте. Хотя россияне всячески пытаются спрятать свои суда, однако от пристального глаза украинских партизан им укрыться не удалось.

Агенты "Атеша" пристально наблюдают не только за типами судов, но и за их передвижениями. Полученная информация сразу попадает в нужные руки.

По данным движения сопротивления, российские захватчики продолжают использовать временно оккупированный полуостров для собственных логистических нужд. Однако "Атеш" подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы это как можно быстрее остановить и освободить Крым.