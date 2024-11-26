Нарушили логистику оккупантов: "Атеш" провел диверсию на границе Херсонщины с Крымом

"Атеш" провел диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент партизанского движения уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Росгвардия в Евпатории готовится к высадке украинских ДРГ: "Атеш" поделился деталями

Диверсия на границе Херсонщины с Крымом

Сообщается, что уничтожением релейного шкафа агент "Атеш" нарушил военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь. Эта железнодорожная ветка обеспечивает российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции.

Уничтожение релейного шкафа: смотрите видео

По данным "Атеш", координаты уничтоженного объекта следующие: 46.262497255, 34.677796341.

Нам поступила информация, что оккупационная полиция встревожена и активно ищет нашего агента, но им его не найти. Спасибо нашим агентам и координаторам, которые спланировали и осуществили операцию,

– указывают партизаны.

Где расположен уничтоженный релейный шкаф / "Атеш"

В движении сопротивления заметили, что логистика выигрывает войну. Чем больше потерь будет нанесен российским тылам, тем быстрее наступит победа Украины.

Диверсия агентов "Атеш" на Херсонщине / "Атеш"