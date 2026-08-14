Хаос в рядах оккупантов: партизаны уничтожили важнейшую вышку связи на Харьковском направлении

В районе Пыльной в Харьковской области партизаны движения "Атеш" вывели из строя крайне важную вышку связи. Оккупанты использовали ее для координации своих подразделений.

Об этом заявили представители движения в Telegram.

Что известно об уничтожении башни связи?

По словам "Атеша", поражение инфраструктурного объекта сразу сказалось на работе российских военных на этом участке фронта. Больше всего проблем возникло у 345-го и 380-го мотострелковых полков российской армии, которые лишились стабильного канала связи.

Уничтоженная башня обеспечивала передачу данных между командными пунктами врага, поэтому после диверсии взаимодействие между оккупационными подразделениями затруднилось. Это, как утверждают в подполье, затормозило наступательные действия российских сил и создало им тактические проблемы.

В движении подчеркивают, что такие удары постепенно ослабляют контроль оккупантов над временно захваченными территориями. Там также заявляют, что продолжают расширять свою сеть и призывают желающих присоединиться к сопротивлению.

Уничтожение партизанами башни связи в Харьковской области: смотрите видео

Напомним, агенты движения "Атеш" заявили о диверсии в Воронеже, в ходе которой была повреждена кабина электровоза, использовавшегося для военных перевозок. По данным партизан, локомотив должен был обеспечивать перевозки в направлении Купянска, а его повреждение могло привести к задержкам военных эшелонов.

Кроме того, агенты "АТЕШ" заявили о выводе из строя большой нефтебазы в оккупированном Луганске, которая была важным источником топлива для российских войск на восточном фронте. По данным движения, после серии ударов объект полностью прекратил работу, что может затруднить поставки топлива и переброску российской техники.