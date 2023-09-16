Подорвали два грузовика с оккупантами: "Атеш" показал взрывные последствия работы в Геническе
Источник:"Атеш"
Партизаны "Атеша" продолжают вести работу на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, представители движения сопротивления отметили, что они провели удачную диверсию в Геническе Херсонской области.
В частности, в результате были уничтожены два грузовика российских солдат. В этих транспортных средствах находился личный состав армии страны-агрессора.
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В "Атеше" отчитались об удачной операции
Партизаны рассказали, что 15 сентября около 7 часов 45 минут агент "Атеша" уничтожил группу оккупантов в Геническе.
"Атеш" ликвидировал находившихся в грузовиках россиян в Геническе / Фото с телеграм-канала "Атеш"
Представители движения отметили, что агент из состава вооруженных сил армии России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей. Это были российские солдаты из соседнего подразделения на въезде в город, у заброшенных промышленных построек.
Он (агент "Атеша" – 24 Канал) скрыл там 10 килограммовый "подарок". В момент спешивания военных с техники самодельное взрывное устройство было активировано,
– сказали в "Атеше".
Партизаны отметили, что взрыв произошел удачно, а именно между двумя грузовиками. Удар был таким, что даже дверь отворилась.
В "Атеше" наглядно показали, как уничтожили грузовики в Геническе / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Точного количества погибших российских солдат пока нет. Агент, подорвавший эти грузовики с личным составом российской армии, успешно покинул территорию города.
Напоследок в "Атеше" призвали вступать в ряды партизан граждан с оккупированных территорий и внести свой вклад в победу нашего государства.
"Атеш" работает на оккупированных территориях нашего государства
- Участники движения "Атеш" заявили, что они имели причастность к атаке на российское судно "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном городе Севастополь. Партизаны заявили, что они тщательно собирали важную информацию, касающуюся вражеских судов, и затем передали ее соответствующим украинским органам власти.
- Кроме того, представители "Атеша" также побывали на военном аэродроме на севере Севастополя. Они заинтриговали взрывными последствиями для россиян на оккупированных и аннексированных территориях.
- Также "Атеш" обнаружил две российские системы противовоздушной обороны в аннексированном Крыму. Все они располагались вблизи оккупированной Керчи.