Подорвали два грузовика с оккупантами: "Атеш" показал взрывные последствия работы в Геническе

Партизаны "Атеша" продолжают вести работу на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, представители движения сопротивления отметили, что они провели удачную диверсию в Геническе Херсонской области.

В частности, в результате были уничтожены два грузовика российских солдат. В этих транспортных средствах находился личный состав армии страны-агрессора.

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В "Атеше" отчитались об удачной операции

Партизаны рассказали, что 15 сентября около 7 часов 45 минут агент "Атеша" уничтожил группу оккупантов в Геническе.



"Атеш" ликвидировал находившихся в грузовиках россиян в Геническе / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Представители движения отметили, что агент из состава вооруженных сил армии России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей. Это были российские солдаты из соседнего подразделения на въезде в город, у заброшенных промышленных построек.

Он (агент "Атеша" – 24 Канал) скрыл там 10 килограммовый "подарок". В момент спешивания военных с техники самодельное взрывное устройство было активировано,

– сказали в "Атеше".

Партизаны отметили, что взрыв произошел удачно, а именно между двумя грузовиками. Удар был таким, что даже дверь отворилась.



В "Атеше" наглядно показали, как уничтожили грузовики в Геническе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Точного количества погибших российских солдат пока нет. Агент, подорвавший эти грузовики с личным составом российской армии, успешно покинул территорию города.

Напоследок в "Атеше" призвали вступать в ряды партизан граждан с оккупированных территорий и внести свой вклад в победу нашего государства.

"Атеш" работает на оккупированных территориях нашего государства