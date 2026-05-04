Сорваны поставки для врага: "Атеш" уничтожил военный грузовик в оккупированном Луганске
- Агенты "Атеш" уничтожили КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России в оккупированном Луганске, который использовался для доставки боеприпасов и снаряжения.
- Партизаны подчеркнули важность такой техники для тыловой логистики и отметили, что уничтожение грузовика привело к срыву поставок на передовые позиции.
Агенты "Атеш" провели успешную диверсию во временно оккупированном Луганске. Уничтожен КамАЗ, который использовали солдаты страны-агрессора.
Об этом говорится в телеграм-канале "Атеш".
Что известно о диверсии с КамАЗом врага в Луганске?
Агенты движения в Луганске уничтожили КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии России. Этот военный грузовик был задействован в доставке боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции.
Машина сгорела ночью – утром она должна была пойти на загрузку и везти провизию на фронт. Не довезла,
– отметил "Атеш".
Партизаны отметили, что подобная техника – основа тыловой логистики. Она соединяет склады с передовой и обеспечивает бесперебойное снабжение группировок, удерживающих позиции.
"Без нее грузы накапливаются в тылу и не доходят туда, где они нужны противнику. Каждый уничтоженный грузовик – это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой", – объяснили в "Атеше".
Партизаны уничтожили КамАЗ оккупантов в Луганске / Видео из телеграм-канала "Атеш"
В движении подчеркнули, что оккупанты не могут чувствовать себя безопасно даже на оккупированных территориях. Агент, который совершил эту диверсию, откликнулся на листовки "Атеша" с призывом вступить в движение в марте – и уже провел ряд серьезных операций.
Какие еще операции проводило движение "Атеш" недавно?
Агенты "Атеш" уничтожили три башни связи с модулями радиоэлектронной борьбы вблизи Кингисеппа, Выборга и Луги, что создало "слепую зону" для российской ПВО. Это произошло еще до ударов Сил обороны по портам оккупантов, из которых экспортируется нефть.
В Воронежской области России агенты "Атеш" провели диверсию, в результате которой повреждена подстанция, которая обеспечивала энергоснабжение военных объектов. Инцидент осложнил поставки боеприпасов и техники подразделениям оккупантов, которые действуют на Харьковском направлении.
Также агенты "Атеш" уничтожили телекоммуникационный шкаф ключевой башни связи в селе Горный Щит Свердловской области. Объект обеспечивал управление и обмен данными для Центрального военного округа.