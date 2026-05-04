Сорваны поставки для врага: "Атеш" уничтожил военный грузовик в оккупированном Луганске

Агенты "Атеш" провели успешную диверсию во временно оккупированном Луганске. Уничтожен КамАЗ, который использовали солдаты страны-агрессора.

Об этом говорится в телеграм-канале "Атеш".

Что известно о диверсии с КамАЗом врага в Луганске?

Агенты движения в Луганске уничтожили КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии России. Этот военный грузовик был задействован в доставке боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции.

Машина сгорела ночью – утром она должна была пойти на загрузку и везти провизию на фронт. Не довезла,

– отметил "Атеш".

Партизаны отметили, что подобная техника – основа тыловой логистики. Она соединяет склады с передовой и обеспечивает бесперебойное снабжение группировок, удерживающих позиции.

"Без нее грузы накапливаются в тылу и не доходят туда, где они нужны противнику. Каждый уничтоженный грузовик – это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой", – объяснили в "Атеше".

Партизаны уничтожили КамАЗ оккупантов в Луганске / Видео из телеграм-канала "Атеш"

В движении подчеркнули, что оккупанты не могут чувствовать себя безопасно даже на оккупированных территориях. Агент, который совершил эту диверсию, откликнулся на листовки "Атеша" с призывом вступить в движение в марте – и уже провел ряд серьезных операций.

