Благодаря развитой агентурной сети украинская разведка получила очередные ценные данные об агрессивных действиях оккупантов на Черном море. На этот раз "глаза" на территории России зафиксировали перемещение ракетного оружия.

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Партизаны внимательно следят за действиями оккупантов

Агентам подпольного движения, которые работают в порту, удалось разведать процесс выгрузки с пришвартованного корабля крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска.

Представители партизан сейчас работают над идентификацией складов с ракетами, которые видели в Новороссийске.

Кроме того, в партизанском движении сообщили, что изучают графики прибытия кораблей и передают эту информацию "в нужные руки". Подпольщики отмечают, что агрессивные планы россиян в Черноморском регионе будут сорваны благодаря их работе.

Кто такие партизаны движения "Атеш"

С крымскотатарского "Атеш" переводится, как "огонь". Военное партизанское движение было создано в сентябре 2022 года на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. В создании движения приняли участие украинцы и крымские татары. Партизаны занимаются разведкой действий врага в глубоком тылу. Кроме того, они регулярно уничтожают личный состав врага, жгут казармы, транспортные объекты врага, занимаются ликвидацией коллаборационистов и важных представителей оккупационной власти. Также подпольщики осуществляют ряд других задач по подрыву вражеского тыла.

Работа партизан не прекращается