Завдяки розвиненій агентурній мережі українська розвідка отримала чергові цінні дані про агресивні дії окупантів на Чорному морі. Цього разу "очі" на території Росії зафіксували переміщення ракетної зброї.

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Агентам підпільного руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження з пришвартованого корабля крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.

Представники партизанів наразі працюють над ідентифікацією складів із ракетами, які бачили у Новоросійську.

Крім того, у партизанському русі повідомили, що вивчають графіки прибуття кораблів та передають цю інформацію "у потрібні руки". Підпільники наголошують, що агресивні плани росіян у Чорноморському регіоні будуть зірвані завдяки їхній роботі.

Хто такі партизани руху "Атеш"



З кримськотатарської "Атеш" перекладається, як "вогонь". Військовий партизанський рух був створений у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. У створенні руху взяли участь українці та кримські татари.

Партизани займаються розвідкою дій ворога у глибокому тилу. Крім того, вони регулярно знищують особовий склад ворога, палять казарми, транспортні об'єкти ворога, займаються ліквідацією колаборантів та важливих представників окупаційної влади. Також підпільники здійснюють низку інших задач з підриву ворожого тилу.