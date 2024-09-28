На Полтавщине в результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, в Черкасской области – ЛЭП

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под атакой оказалось сразу несколько регионов.

В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину ударными дронами. В частности, есть повреждения в Черкасской и Полтавской областях.

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На Полтавщине повреждена энергетическая инфраструктура

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, обошлось без пострадавших.

Известно, что обломки повредили энергетическую инфраструктуру на территории области. Без света оказались 72 бытовых и 22 юридических потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Над Черкасской областью сбили 9 БПЛА

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал детали ночной атаки. По предварительной информации, во время последних тревог защитники неба сбили 9 вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате падения обломков в Золотоношском районе повреждена линия электропередач. По состоянию на 10:00 электроснабжение восстановлено.

Также дважды возгоралась сухая растительность. Пожары тоже ликвидированы,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы уточнили, что россияне выпустили 73 ударных беспилотника по нашему государству. Кроме того, управляемые авиационные ракеты и баллистику. 69 БПЛА уничтожили наши защитники.