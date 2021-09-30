В Атлантике сформировался тропический шторм Виктор: движется в сторону США

В восточной части Атлантического океана сформировался тропический шторм Виктор. Сейчас стихия движется в сторону Соединенных Штатов.

Согласно очередности появления в сезоне штормов 2021 года, этому циклону присвоили имя Виктор.

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В Атлантике сформировался тропический шторм

Стойкая скорость ветров внутри циклона не превышает 63 километров в час, что соответствует мощности шторма.

Сейчас стихия движется на северо-запад – в сторону США, со скоростью до 21 километра в час. Однако синоптики прогнозируют, что шторм может увеличить свою мощность до урагана в течение 1 – 2 октября.

Напомним, на днях в Атлантическом океане сформировался тропический циклон Сэм. Пока что он сохраняет мощность урагана четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Стихия движется вдоль восточного побережья США.

В Атлантическом океане сформировался шторм Виктор / Карта Центр наблюдения за ураганами

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