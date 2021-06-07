Атмосфера страха в России повторяет 1937 год, – российский правозащитник Фейгин

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, против которого в России возбудили уголовное дело, выехал в Украину. Подобные "зачистки" похожи на действия 1937 года и сталинские репрессии.

Такое мнение в интервью программы "Теории заговора" высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Впрочем, как он добавил, во времена Советского Союза, масштаб репрессий был несколько иным.

Важно Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину

Ситуация в России

По его словам, такое тоталитарное общество, которое было до 1943 года, – единственный случай в истории. Главная разница с современной Россией в том, как считает Фейгин, что принуждение был идеологически обеспеченным. Тогда истребляли целые классы и национальности.

Можно сказать, что при Путине этого нет, но атмосфера страха и ожидание чего-то хуже – совершенно точно повторяет 1937 год,

– отметил правозащитник.

Он добавил, что сейчас значительная часть людей, не только привлеченных к протестам, ежедневно ожидают, что к ним ворвутся домой с обысками. И подчеркнул: "В XXI веке у нас другая планка, мы по-другому относимся к таким преследованиям".

В конце концов, как он добавил, такое сравнение путинской России с 1937 годом – уместно, поскольку "мир за столетие должен был бы чему-то научиться".

К слову, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о своем отъезде из России 6 июня. Покинуть страну ему пришлось из-за уголовного (по сути политического) преследования.

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