В Норвегии рыбаки "поймали" в свои сети атомную субмарину США

У берегов Норвегии в сети рыбаков попала атомная подводная лодка ВМС США. Ее вес составлял 7800 тонн, а длина – 115 метров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Субмарина США запуталась в рыболовной сети

Точнее, как отмечает издание, подводная лодка ВМС США Virginia наткнулась на рыболовную сеть, которая только что была выброшена для вылова палтуса и была закреплена с помощью якоря на морском дне, и протянул ее на расстояние более трех с половиной километров.

ВМС США подтвердили, что подводная лодка запуталась в рыболовной сети в Маланґсфьорде вблизи Тромсе. Корабль береговой охраны Норвегии, который сопровождал субмарину из гавани, быстро помог снять сеть.

Сеть лежит на морском дне. Она исчезла, и мы, вероятно, никогда ее больше не найдем,

– сказал Харальд Энген, один из рыбаков с лодки, которая сбросила сеть.

Однако 22-летний парень воспринял эту потерю относительно спокойно: "Нет смысла расстраиваться из-за этого".