Возможный намек России: в Аравийском море неожиданно выплыла атомная подлодка ВМС США
Источник:The Drive
Американскую подлодку с баллистическими ракетами не часто можно увидеть на поверхности. А в водах не США или Великобритании – еще реже.
Поэтому появление атомной субмарины аналитики называют намеком для ряда стран-соперников США.
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Зачем атомная субмарина разоблачила себя
Атомную ракетную подлодку США заметили 20 октября. Более того, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, опубликовав его фото в Twitter.
В твите говорилось, что генерал Майкл Курилла посетил субмарину USS West Virginia с баллистическими ракетами в международных водах Аравийского моря. Однако о том, как он туда попал и когда это произошло – не упоминается.
Сигнал для нескольких стран
Как уже отмечалось выше, такие подлодки можно увидеть редко. Обычно их присутствие они обнаруживают в водах вблизи США или в портах главного американского союзника Великобритании. Так что аналитики издания The Drive расценивают такое разоблачение присутствия как сигнал для нескольких стран.
Военно-морской флот в целом молчалив по поводу деятельности подлодок, особенно когда речь идет о расположении подлодок с баллистическими ракетами, которые образуют наиболее живучий компонент американской триады ядерного сдерживания,
– отметили в издании.
В этом регионе есть три государства, которые в последнее время отличаются громкими заявлениями или действиями, которые могут иметь влияние на мировой порядок. Речь идет о:
- Китае,
- России,
- Иране.
Так, России и Ирана этот намек от США может касаться из-за их военного сотрудничества, в частности из-за передачи дронов-беспилотников стране-агрессору, а России непосредственно из-за ее войны в Украине и ядерных угроз миру. Что же касается Китая, то во время проходящего в это время 20-го съезда Коммунистической партии Китая лидер страны Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с материковым Китаем "исторической миссией".
"Несмотря ни на что, публичное заявление американских военных о наличии одной из самых разрушительных ударных платформ Америки в Аравийском море очень необычно и четко дает понять, что это звено ядерной триады уже там и готово, если оно когда-нибудь понадобится", – подчеркнули аналитики.
Подводные атомные лодки России: последние новости
- 3 октября стало известно, что российскую базу ВМФ покинула субмарина с ядерными торпедами "Посейдон". Предполагают, что она вышла у воды Арктики, чтобы испытать эту торпеду, которую также называют оружием апокалипсиса.
- Однако в то же время существуют сомнения, что оружие такой мощности в России вообще не существует. Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что Россия просто торгует страхом.
- Еще одну российскую субмарину "Новороссийск" заметили у французского побережья.
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