"Человеческий капитал – наивысшая ценность": Украина начнет аудит потерь на фронте
- В Украине введут системный анализ потерь среди военных на поле боя для выявления проблем.
- Министр обороны Михаил Федоров заявил, что цель инициативы – принимать управленческие решения для сохранения жизни бойцов.
В Украине введут системный анализ потерь среди военных на поле боя. Цель – выявить проблемы и принимать управленческие решения для сохранения жизни бойцов.
Рассматривать детально будут каждый случай. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Смотрите также Украина расширит участие иностранцев в войне, – Федоров о новом плане мобилизации
Что стремятся сделать в Минобороны?
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране начнут системный анализ потерь военных на поле боя. По его словам, аудит предусматривает детальное рассмотрение каждого случая.
Цель инициативы – выявить ключевые проблемы и на их основе принимать управленческие решения для их комплексного решения.
Человеческий капитал – наивысшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина, – подчеркнул министр.
Какие изменения ввел Федоров в условиях ведения войны как министр обороны?
Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны. Такая инициатива позволяет анализировать эффективность ПВО после атак.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлеваются автоматически без человеческого вмешательства, используя государственные реестры. Новые категории отсрочек, которые подлежат автопродлению, включают родителей тяжелобольных детей без статуса инвалидности, лиц, ухаживающих за больными родственниками, и учителей школ.
Михаил Федоров очертил три шага для остановки российской агрессии: усиление обороны, максимизация потерь оккупантов и перекрытие экономического ресурса России. Стратегия включает защиту гражданской инфраструктуры, увеличение потерь врага до 200 погибших на квадратный километр, и активное партнерство с международными союзниками для усиления технологического преимущества.