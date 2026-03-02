Рассматривать детально будут каждый случай. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что стремятся сделать в Минобороны?

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране начнут системный анализ потерь военных на поле боя. По его словам, аудит предусматривает детальное рассмотрение каждого случая.

Цель инициативы – выявить ключевые проблемы и на их основе принимать управленческие решения для их комплексного решения.

Человеческий капитал – наивысшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина, – подчеркнул министр.

Какие изменения ввел Федоров в условиях ведения войны как министр обороны?

  • Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны. Такая инициатива позволяет анализировать эффективность ПВО после атак.

  • Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлеваются автоматически без человеческого вмешательства, используя государственные реестры. Новые категории отсрочек, которые подлежат автопродлению, включают родителей тяжелобольных детей без статуса инвалидности, лиц, ухаживающих за больными родственниками, и учителей школ.

  • Михаил Федоров очертил три шага для остановки российской агрессии: усиление обороны, максимизация потерь оккупантов и перекрытие экономического ресурса России. Стратегия включает защиту гражданской инфраструктуры, увеличение потерь врага до 200 погибших на квадратный километр, и активное партнерство с международными союзниками для усиления технологического преимущества.