Рассматривать детально будут каждый случай. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Что стремятся сделать в Минобороны?

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране начнут системный анализ потерь военных на поле боя. По его словам, аудит предусматривает детальное рассмотрение каждого случая.

Цель инициативы – выявить ключевые проблемы и на их основе принимать управленческие решения для их комплексного решения.

Человеческий капитал – наивысшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина, – подчеркнул министр.

Какие изменения ввел Федоров в условиях ведения войны как министр обороны?