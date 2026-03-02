Розглядати детально будуть кожен випадок. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Що прагнуть зробити в Міноборони?

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в країні розпочнуть системний аналіз втрат військових на полі бою. За його словами, аудит передбачає детальний розгляд кожного випадку.

Мета ініціативи – виявити ключові проблеми та на їхній основі ухвалювати управлінські рішення для їхнього комплексного розв'язання.

Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна, – наголосив міністр.

Які зміни запровадив Федоров в умовах ведення війни як міністр оборони?