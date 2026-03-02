Розглядати детально будуть кожен випадок. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.
Що прагнуть зробити в Міноборони?
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в країні розпочнуть системний аналіз втрат військових на полі бою. За його словами, аудит передбачає детальний розгляд кожного випадку.
Мета ініціативи – виявити ключові проблеми та на їхній основі ухвалювати управлінські рішення для їхнього комплексного розв'язання.
Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна, – наголосив міністр.
Які зміни запровадив Федоров в умовах ведення війни як міністр оборони?
Україна впровадила систему After Action Review для посилення протиповітряної оборони. Така ініціатива дозволяє аналізувати ефективність ППО після атак.
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжуються автоматично без людського втручання, використовуючи державні реєстри. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню, включають батьків тяжкохворих дітей без статусу інвалідності, осіб, що доглядають за хворими родичами, та вчителів шкіл.
Михайло Федоров окреслив три кроки для зупинення російської агресії: посилення оборони, максимізація втрат окупантів та перекриття економічного ресурсу Росії. Стратегія включає захист цивільної інфраструктури, збільшення втрат ворога до 200 загиблих на квадратний кілометр, та активне партнерство з міжнародними союзниками для посилення технологічної переваги.