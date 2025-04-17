Аудит легко провести, – Подоляк эмоционально отреагировал на упреки о "долге" перед США

Мнимый долг Украины перед США "снизили" до 100 миллиардов. Однако Украина не признает этого долга, поскольку помощь предоставлялась в рамках программ, которые не предусматривали возврат средств Соединенным Штатам Америки.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что помощь Украине со стороны США – это не вопрос только президента Джо Байдена. Это обязательство, которое взяло на себя государство, и которое уже было выполнено.

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Некоторые программы реализовывались в рамках президентских инициатив, другие – были проголосованы Конгрессом.

Почему "давать" оружие Украине – выгодно для США

"Там же речь идет не о том, что взяли какую-то сумму – примерно 100 миллиардов – и просто передали. Эти средства были распределены следующим образом: одна треть - это была поддержка бюджета Украины – 34 миллиарда, а две трети – это была поддержка производителей оружия в самих США", – объяснил Михаил Подоляк.

Он добавил, что эти средства остались в США. Это было выгодно для американской экономики, поскольку речь идет о масштабных производственных мощностях предприятий. Они получили государственные заказы на три года и продолжают их выполнять, получая финансирование.

Смотрите: это программы, которые уже выполнены, которые США взяли на себя. Нельзя просто прийти и задним числом сказать: "Мы хотим пересмотреть условия соглашения". Так не работает,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что если США больше не хотят предоставлять помощь бесплатно, то Украина готова покупать оружие напрямую.

Такой подход в будущих отношениях с Соединенными Штатами Подоляк считает правильным. Он также не считает, что снижение "фиктивной задолженности" до 100 миллиардов долларов является уступкой со стороны США.

Опять же, аудит легко провести. Посмотрите программы финансирования и поддержки Украины, которые были проголосованы через Конгресс и которые подписаны лично президентом Байденом. Все это есть в открытых отчетах. Поэтому называть какие-то абстрактные цифры – немножко странно,

– подытожил Подоляк.

К слову, уже 17 апреля Украина и США могут подписать меморандум по Соглашению о недрах. По словам президента Украины, юристы должны тщательно поработать над текстом, чтобы соглашение стало выгодным и успешным для обеих сторон.