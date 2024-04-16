В Минобороны во время аудитов выявили нарушений на более 10 миллиардов гривен
Источник:Укринформ
Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказал об аудите оборонного ведомства. Он пояснил, что в целом обнаружили нарушений на более чем 10 миллиардов гривен.
Заместитель министра рассказал, что после прихода на должность Рустема Умерова с новой командой они утвердили план аудитов по рискованным сферам. Он касался структур в составе Минобороны Украины.
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Что показал аудит в Минобороны
Юрий Джигир рассказал, что, согласно плану, Служба внутреннего аудита до конца 2023 года провела аудиты:
- начисления и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях,
- закупки продуктов питания для военнослужащих,
- функционального управления госпредприятиями,
- организации финансового и материально-технического обеспечения подразделений Сил теробороны,
- использования ресурсов в сфере деятельности командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ.
Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 миллиардов гривен. То есть внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, которые требуют немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена, чтобы предотвращать нарушения,
– заверил заместитель главы Минобороны.
Он рассказал, что определенное возмещение средств и устранение большей части нарушений организовали во время проведения внутренних аудитов. Так, благодаря аудиторским рекомендациям, достигли экономического эффекта на более 1,5 миллиарда гривен.
Есть ли ответственность за нарушения
- Юрий Джигир рассказал, что под понятие "рискованные" сферы первыми подпадают оборонные закупки. Говорится о централизованные закупки, децентрализованные закупки, обработки проектов договоров на закупку товаров, работ и услуг как проведение мониторинга, чтобы идентифицировать риски еще до осуществления определенного действия.
- По словам министра, они провели в 2023 году 204 внутренних аудита. Они установили потерь ресурсов на 1 миллиард 311 миллионов гривен.
- Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) о 67 уголовных правонарушениях. Кроме того, 79 материалов приобщили к уголовному производству.
- В первом квартале 2024 года завершили проведение 16 внутренних аудитов. Ими установили потери ресурсов на более 1 миллиард 812 миллионов гривен. Как следствие, в ЕРДР внесли сведения о 5 уголовных правонарушениях, начали 1 досудебное расследование в уголовном производстве и открыли 1 уголовное производство.