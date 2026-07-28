Сообщение об "аудите ВСУ" Драпатым оказалось фейком: военный раскрыл, что за этим стояло

После назначения Драпатого главкомом ВСУ неизвестные с фейковой страницы в соцсети X написали от якобы его имени о начале проведения аудита в армии. Эта дезинформация была брошена не просто так. Значит, Драпатого боятся и у врага есть основания полагать, что новый главком сможет сделать лучше, чем было раньше.

Такое мнение, комментируя в эфире 24 Канала тему с фейковым заявлением от Драпатого, высказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что не стоит исключать повторение таких информационных атак на нового главкома.

Фейк по отношению к Драпатому: на что он был призван

Офицер ВСУ отметил, что люди психологически привыкли: если говорится о чем-то положительном, то это сразу может быть хорошая новость. Например, когда в соцсетях появляется информация типа того, что какой-то мальчик из Украины выиграл всемирную олимпиаду по математике в Нью-Йорке. Такие сообщения мгновенно набирают множество репостов и лайков. Хотя потом оказывается, что этого мальчика не существует в природе, а информация придумана.

Таким образом, происходит легкое приобретение информационной политики, просмотров, потому что положительная новость и ссылку получит, и лайк, особенно после того, как общество добилось, чтобы президент услышал его в контексте замены главкома. Технология интересная и хорошая. Она направлена на то, чтобы сегодня максимально повысить уровень ожиданий от генерал-майора Драпатого,

– объяснил Ткачук.

Он подчеркнул, что никто сейчас не утверждает, что такого аудита ВСУ не состоится, что не будут приняты определенные решения. Офицер выразил мнение, что решения новой команды будут правильными, интересными и тоже найдут отклик в обществе.

Однако призвал понять: Драпатому только в пятницу официально передали дела, он лишь начал разбираться в работе Генерального штаба ВСУ. Ткачук добавил, что за столь короткий период принимать важные резкие решения без подготовки и без понимания ситуации нелепо.

Но общество снова реагирует на отличные новости, хочет их лайкнуть. Очевидно, есть конфронтационные элементы, которые использовали враги – внутренние или внешние, пока не знаю какие именно. Ключевая задача – повысить уровень ожидания и через месяц выйти и сказать: "Да вы посмотрите, он же обещал. А где аудит? А где ТЦК-шники на фронте? Где все эти решения? Почему Драпатый не сделал? Ай-ай-ай, плохой главком, не выполняющий свои обещания",

– озвучил Ткачук.

Политолог прогнозирует, что в будущем будут информационные атаки разного рода, и на них нужно реагировать сдержанно. В контексте медиагигиены, по его словам, это постоянный процесс.

Мы же не едим абы что, когда выбираем, чем позавтракать или пообедать. Так же и с информационным потоком: надо смотреть, верифицировать, проверять на других страницах, дублируется ли позиция. Если на одной есть, а на другой нет – стоит задаться вопросом: какая из них действительно официальная? Надо посмотреть на сообщение, подписки, количество подписчиков, когда создана страница, был ли анонс, что она официальная. И уже тогда реагировать,

– подытожил Ткачук.

Разбор ситуации вокруг фейкового сообщения: смотрите в видео