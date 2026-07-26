Первым о том, что распространенное в сети сообщение является фейком, сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

Впоследствии появилась и реакция Генштаба . Там обратились к представителям СМИ и общественности с призывом пользоваться исключительно проверенными источниками информации.

В ведомстве отметили, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются:

Facebook ;

Сеть X ;

Viber .

Та же фейковая корреспонденция / Скриншот