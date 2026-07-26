Первым о том, что распространенное в сети сообщение является фейком, сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.
Впоследствии появилась и реакция Генштаба . Там обратились к представителям СМИ и общественности с призывом пользоваться исключительно проверенными источниками информации.
В ведомстве отметили, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
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