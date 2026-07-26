Першим про те, що поширений у мережі допис є фейком, повідомив громадський діяч Сергій Стерненко.

Чи справді Драпатий оголошував про аудит у ЗСУ?

Михайло Драпатий не має наразі сторінки у твіттері. Поширена в соцмережах заява – фейк,

– написав волонтер.

Згодом з'явилася і реакція Генштабу. Там звернулися до представників медіа і громадськості із закликом користуватися виключно перевіреними джерелами інформації.

У відомстві наголосили, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є:

Нагадаємо, що вдень у мережі почали активно поширювати нібито заяву нового головкома. У ній йшлося про початок аудиту у ЗСУ для того, щоб оцінити "реальний стан справ у кожній військовій частині".

Той самий фейковий допис / Скриншот