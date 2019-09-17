Аудит работы Кличко в Киеве и КГГА: Ткаченко назвал конкретные сроки

Новому правительству хватило 48 часов, чтобы принять решение о проверке деятельности городского головы Киева Виталия Кличко и КГГА. Эту проверку предыдущая власть откладывала 5 лет.

Проверка продлится до 8 октября

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал депутат от "Слуги народа" и экс-директор "1+1" Александр Ткаченко. Он также поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука за поддержку и оперативность.

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Депутат написал, что "времена изменились" и "новое правительство принимает важные решения быстро, не оглядываясь на должности и людей, которые их занимают".

Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября. Будем следить за результатами вместе! Это только начало на пути к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева,

– заявил Ткаченко.

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Коротко о перипетиях вокруг Кличко, КГГА и аудита

В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

4 сентября Кабмин с новым премьером Алексеем Гончаруком во главе поддержал идею уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, но Президент Украины Владимир Зеленский пока соответствующий указ не подписывал. Мол, пока наблюдает за работой.

16 сентября народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к премьер-министру Алексею Гончаруку, чтобы правительство назначило полный аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Так же проверку должны пройти КГГА и подчиненные ей структуры.

Александр Ткаченко – это руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на должность мэра Киева на следующих выборах.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу Украины и попросил о государственном финансовом аудите работы всех подразделений Киевской городской государственной администрации за период с 2015 по 2019 год.